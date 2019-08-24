أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب رفع رسوم جمركية على بضائع صينية أنه "لا يزال مستعدا للتفاوض مع بكين".
ووقال ترامب للصحفيين قبل توجهه إلى المطار للمشاركة في قمة مجموعة السبع في فرنسا: "لنرى، ماذا سيحدث، أنا منفتح دائما للمفاوضات".
وكان ترامب أعلن أمس الجمعة اعتبارا من 1 أيلول المقبل، رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار وليس بنسبة 10 بالمائة، بل بنسبة 15 بالمائة.
كما أمر ترامب، الشركات الأميركية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن استعداده التفاوض مع بكين بعد رفع رسوم الواردات الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.