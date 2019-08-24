ترامب يعلن استعداده التفاوض مع بكين بعد رفع رسوم الواردات الصينية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عقب رفع ​رسوم جمركية​ على بضائع صينية أنه "لا يزال مستعدا للتفاوض مع بكين".

ووقال ترامب للصحفيين قبل توجهه إلى ​المطار​ للمشاركة في قمة ​مجموعة السبع​ في فرنسا: "لنرى، ماذا سيحدث، أنا منفتح دائما للمفاوضات".

وكان ترامب أعلن أمس الجمعة اعتبارا من 1 أيلول المقبل، رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع ​الصين​ية بقيمة 300 مليار ​دولار​ وليس بنسبة 10 بالمائة، بل بنسبة 15 بالمائة.

كما أمر ترامب، الشركات الأميركية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في ​الولايات المتحدة​، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في ​العالم​.