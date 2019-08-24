العربية: الدفاعات السعودية تعترض طائرتين مسيرتين أطلقتهما "أنصار الله"

ذكرت قناة "العربية" ان ​الدفاعات السعودية​ اعترضت صباح اليوم السبت، طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​" على مدينة خميس مشيط جنوب غرب ​المملكة العربية السعودية​. وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لانصار الله قد اعلن ان سلاح الجو المسير ينفذ هجوماً جوياً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ولفت الى ان الهجوم الجوي الواسع نفذ بعدد من طائرات "قاصف 2k" على مرابض الطائرات الحربية ومدارج الاقلاع والهبوط.

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