ترمب يتوقع محادثات مثمرة للغاية خلال قمة السبع في فرنسا

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه يتوقع إجراء محادثات مثمرة جدًا مع نظرائه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا. وقال ترمب للصحافيين خارج البيت الأبيض قبيل توجّهه إلى بياريتس لحضور القمة "أعتقد أنها ستكون مثمرة للغاية".

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