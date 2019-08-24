مقتل ناشطة بيئية طعنًا في المكسيك

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توستلا غوتييرز: أفادت السلطات المكسيكية الجمعة أن عالمة أحياء مكسيكية تعرّضت للطعن حتى الموت قرب محمية طبيعية، حيث كانت تعمل في ولاية تشياباس الجنوبية، في ثاني جريمة من نوعها في المنطقة نفسها.
أدانت منظمة غرينبيس وجماعات بيئية أخرى مقتل الباحثة نورا لوبيز البالغة 43 عامًا، والتي كانت ترأس برنامجًا لحماية طيور الببغاء في محمية ألوكسيس الطبيعية الخاصة خارج مدينة بالينكي.
وكان قد عثر في هذه المنطقة نفسها على عالم البيئة خوسيه لويس ألفاريز فلوريس مقتولًا في يونيو، وهو كان يعمل على حماية القرود العاوية، وقد أثار مقتله استنكارًا دوليًا.
وفقًا لإحصاءات حكومية، فقد قُتل 120 ناشطًا بيئيًا في المكسيك على مدار 15 عامًا، وذلك في الغالب بسبب مواجهتهم مشاريع تعدين أو تنقيب عن النفط أو إقامة مشاريع بنية تحتية.
قالت غرينبيس ومنظمات بيئية مكسيكية في بيان "نطالب السلطات بأن تجعل من جرائم قتل النساء ونشطاء البيئة في بلدنا أولوية وطنية".
وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية تشياباس أنه قد عثر على لوبيز، التي تركّز عملها على حماية طائر الببغاء القرمزي، مقتولة الأربعاء في الفندق الذي تعيش فيه في بالينكي، بعد تعرّضها لطعنات عدة. أضاف إنه تم إرسال فريق تحقيق خاص إلى مسرح الجريمة.
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