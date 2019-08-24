دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نائب وزير الدفاع: إيران لديها صواريخ عالية الدقة لم تكشف عنها

جنيف (رويترز) - نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن نائب وزير الدفاع الإيراني الجنرال قاسم تقي زاده قوله يوم الجمعة إن بلاده أنتجت صواريخ عالية الدقة لم تكشف عنها بعد.

ولم يقدم تقي زاده مزيدا من التفاصيل عن تلك الصواريخ.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي العام الماضي وأعاد فرض عقوبات بهدف كبح تطوير إيران للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

وذكرت وكالة فارس نقلا عن تقي زاده "اليوم لدينا صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها".

وعرضت إيران يوم الخميس ما قالت إنه نظام دفاع جوي بصواريخ أرض-جو طويلة المدى محلي الصنع وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

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وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ أرض-جو في يونيو حزيران وهو ما كاد أن يفجر صراعا مع الولايات المتحدة.

وقالت الجمهورية الإسلامية إن الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها بينما قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

وقال تقي زاده "يعلم الأمريكيون جيدا أننا لسنا مضطرين للذهاب إلى نيويورك لمواجهتهم... اليوم هناك عشرات الآلاف من الأمريكيين في المنطقة، ولذلك قال الزعيم الأعلى إنهم لن يدخلوا في حرب معنا".

والزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي هو أعلى سلطة في البلاد.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)