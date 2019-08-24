ترامب يهدد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي قبل قمة "السبع"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قبيل مغادرة واشنطن لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضربة على واردات النبيذ الفرنسي وسط علاقات متوترة بالفعل بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين.

وقال ترامب يوم الجمعة قبل مغادرة واشنطن "لا يروق لي ما فعلته فرنسا، لقد فرضوا ضريبة على شركاتنا التكنولوجية".

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وتابع "لم نر مثلها من قبل" ، مهددا بفرض ضريبة على واردات النبيذ الفرنسي .

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي بسبب ما يسمى بالضريبة الرقمية التي تفرضها باريس والتي يرى البيت الأبيض أنها تضر بشكل ظالم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وغادر ترامب واشنطن بعد ساعات من إعلانه عن زيادة بقيمة 5 بالمئة على واردت صينية تبلغ قيمتها 550 مليار دولار في سلسلة من الإجراءات المتبادلة مع بكين والتي عصفت بأسواق المال.