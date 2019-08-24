تنسيق الجامعات 2019| انطلاق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنطلق اليوم السبت، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، بحد أدنى 50%.

ويبلغ عدد طلال المرحلة الثالثة، 84872 طالبًا بواقع 63318 علمي و21554 أدبي، من الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة؛ بعد انتهاء تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق باقي الطلاب الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، والمتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.

Advertisements

وتزامنًا مع انطلاق المرحلة الثالثة، ينشر الخليج 365، الأماكن المتاحة لطلاب علمي في المرحلة الثالثة.

اقرأ أيضًا:

ننشر قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة

للاطلاع على كل ما يخص المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والعملية التعليمية اضغط هنا