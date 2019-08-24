بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات ومحور المحمودية- صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم (السبت)، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع التي ستعقد بفرنسا بمشاركة عدد من رؤساء دول المجموعة.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تنطلق اليوم السبت فى مدينة بياريتز الفرنسية على مدى 3 أيام ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية .

وأشارت إلى أن دعوة الرئيس السيسي لحضور اجتماعات مجموعة السبع تأتي تقديرا للدور القيادى لمصر فى المحيطين الإقليمى والأفريقي وشهادة دولية بالتجربة التنموية المصرية بالإضافة إلى جهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف واستقرار الأوضاع الامنية والاقتصادية .

وفي الشأن المحلي، نقلت الصحيفة عن السيد عطا المشرف العام على التنسيق قوله إن عدد طلاب الشهادات الفنية الذين سجلوا رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية حتى أمس بحد أدنى 60 ، وصل إلى 142 الف طالب وأن التسجيل سيستمر حتى الجمعة المقبل .

وأشارت إلى أن معامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات الحكومية تبدأ اليوم في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة والاخيرة للتنسيق بحد أدنى 50% البالغ عددهم الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة 84 ألفا و872 طالبا منهم 63 ألفا و318 بالشعب العلمية و21 ألفا و554 طالبا بـ"الأدبية"، وستستمر المرحلة 5 أيام لتتوقف الأربعاء المقبل على أن تستكمل عقب اعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى حتى يتم اعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كامل.

وفي موضوع آخر، ذكرت "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد - خلال اجتماعه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى - الاستعدادات لتنظيم مؤتمر (أفريقيا 2019) المقرر عقده بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يومى 22 و23 نوفمبر المقبل .

وأكد مدبولي أهمية تركيز المؤتمر الذي يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بالقارة على إبراز دور مصر في أفريقيا وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها وهو ما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه توفير ملايين فرص العمل لابناء القارة من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى فيها .

وفي الشأن الدولي، ذكرت "الأهرام" أن الجيش السوري حقق أمس تقدما جديدا في شمال غرب البلاد وطوق مقاتلى المعارضة وموقعا عسكريا تركيا وسيطر على بلدات ظلت تحت سيطرة المعارضة سنوات .

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى لعام 2019 التي تترأسها فرنسا جاءت تقديرا لدورها القيادى الفعال للرئيس فى القارة الأفريقية والمحيط الإقليمى وتعتبر أيضا شهادة دولية جديدة للتجربة التنموية المصرية ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونجاح مصر في تخفيض العجز المالى ورفع معدلات النمو بالاضافة الى استقرار الاوضاع امنيا ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف رغم كل التحديات الامنية والاقتصادية الاقليمية والدولية.

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وأضافت أنه لهذا السبب حرصت مصر على المشاركة فى الاجتماعات والقمم الدولية التى تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال العديد من الاتفاقيات المتنوعة الموقعة مع العديد من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا وأصبح قادة العالم حريصين على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستماع لوجهة نظر مصر فى القضايا الدولية المطروحة السياسية والاقتصادية والأمنية .

وفي الشأن المحلي، أشارت (أخبار اليوم) إلى أن مشروع محور المحمودية اقترب من الانتهاء حيث تم انجاز 75% من مراحل تنفيذ المشروع العملاق الذى يقام بسواعد مصرية خالصة .موضحة أن المشروع يتضمن محورا مروريا وتنمويا متكاملا حيث يتم ردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية بطول 21 كيلو مترا، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه بتكلفة تقدر بـ 5.5 مليار جنيه ويوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويضم المحور 6700 متر كبارى علوية و11 كوبرى للمشاه بجانب محال تجارية وخدمية أسفل الكبارى ، كما يضم 14 مسجدا جديدا .

ونقلت (أخبار اليوم) عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية تركيز مؤتمر (أفريقيا 2019 ) المقرر عقده نوفمبر المقبل على إبراز دور مصر في قارة أفريقيا باعتباره أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ما سيسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه ان يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة من خلال إقامة مشروعات كبرى واستغلال ثرواتها الطبيعية .

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2019 المقرر عقده بالعاصمة الادارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما نقلت عن وزير القوى العاملة قوله إنه تم صرف علاوة القطاع الخاص لما يقرب من 40% من المنشآت الصناعية وجاري التنسيق حاليا مع حوالى 30% من باقى الشركات للبدء فى صرف العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها و150 جنيها حافزا شهريا .

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل اليوم إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019 التى تترأسها فرنسا حيث يطرح الرئيس قضايا القارة الافريقية .

وأضافت أن الأمن ومواجهة استخدام الانترنت للاغراض الارهابية والتطرف العنيف تعد من أهم القضايا المدرجة على قائمة أولويات قمة "بياريتز" تليها الازمة الداخلية لمنطقة الساحل وضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية .

وأشارت إلى أن القمة تناقش ملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية وضمان ودعم المرأة للوصول الى التعليم والعمل من أجل التحرر الاقتصادى للمراة خاصة فى أفريقيا .

وذكرت (الجمهورية) أن شركة مصر للطيران نقلت 44 ألف حاج من الأراضى المقدسة إلى القاهرة على متن 199 رحلة جوية وصلت من مطارى جدة والمدينة المنورة حتى أمس الجمعة .

وأضافت أن مصر للطيران تستمر في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة ،وتسير الشركة اليوم السبت 22 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرح العرب لنقل 4600 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2200 حاج من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبنى سويف والمنيا وقرعة الغربية وسوهاج والاسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة بخلاف رحلات العمل .

وفي موضوع آخر، أشارت (الجمهورية) إلى أن قطاع السجون بوزارة الداخلية أعلن الإفراج بالعفو عن 288 سجينا والشرطى عن 314 آخرين .مضيفة أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك .