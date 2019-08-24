حدث ليلًا| ريهام سعيد تعتزل الإعلام.. وأول ضحية للسيجارة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تعلق من خلاله على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي ادلت بها حول مرضى السمنة.

قالت سلطات الصحة الأمريكية يوم الجمعة إن شخصا توفي في ولاية ايلينوي وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

ويرصد الخليج 365، أبرز أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

السيسي يغادر إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي فجر اليوم السبت؛ متجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019، والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام.

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بلاغ للنيابة.. "الإعلاميين" تصدر بيانًا بشأن منع ريهام سعيد من الظهور

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقًا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسئولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.

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"كفاية بهدلة".. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والفن- فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تعلق من خلاله على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي ادلت بها حول مرضى السمنة.

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من قصة خيانة للناس "التخان".. حكايات ريهام سعيد مع 4 قرارات بالإيقاف

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الجمعة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي بعد حلقة برنامجها "صبايا" المُثيرة للجدل على قناة الحياة، حول "أصحاب السمنة". إلا أن وقف برنامجها لم يكن الأول، وسبقه منعها من الظهور عدة مرات بسبب قضايا مختلفة.

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تنسيق الجامعات 2019| ننشر قائمة كليات ومعاهد المرحلة الثالثة

تنطلق اليوم السبت، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، بحد أدنى 50%.

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مصرع طفلة وإصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون، أمس الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 95 على طريق مطروح الإسكندرية، وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ والإغاثة برأس الحكمة والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمشرحة المستشفى.

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"جوجل" تحث موظفيها على عدم الحديث في الأمور السياسية والانتباه للعمل

حثت شركة "جوجل" اليوم الجمعة موظفيها على التركيز على العمل بدلاً من الخوض في مناقشات حادة حول قضايا سياسية مع زملاء العمل في الشركة.

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إيداع التونسي نبيل القروي المرشح الرئاسي سجن المرناقية

قال متحدث قضائي في تونس يوم الجمعة إن محكمة الاستئناف بالعاصمة أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن بحق المرشح الرئاسي نبيل القروي وشقيقه غازي لتهم ترتبط بفساد مالي.

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ترامب يشيد بالتجارة مع البرازيل ويعرض المساعدة لاحتواء حرائق الأمازون

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الجمعة حيث وصف العلاقات التجارية بين البلدين بأنها "أقوى من أي وقت مضى" وسط اشتعال الحرائق في غابات الأمازون.

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سجلتها أمريكا.. أول وفاة بسبب تدخين السجائر الإلكترونية

قالت سلطات الصحة الأمريكية يوم الجمعة إن شخصا توفي في ولاية ايلينوي وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

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الجيش الليبي يدك معسكرا لميليشيا طرابلس في تاجوراء

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء محمد منفور، أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء.

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إصابة رئيس أوروجواي بورم خبيث في الرئة

أعلنت رئاسة أوروجواي، الجمعة، إصابة الرئيس تاباري فازكيز بورم خبيث في الرئة.

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"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق مقذوفين في البحر

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين لم تحدد طبيعتهما تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي .

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