محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
كشف المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب بالسكة الحديد، عن مراحل إعداد وتأهيل قائد القطار.
وقال "مراد" في تصريحات لمصراوي، إن الهيئة تختار أصحاب المجاميع الأعلى من بين الحاصلين على دبلوم صنايع قسمي (ميكانيكا - كهرباء)، ويتم التقديم من خلال مسابقة رسمية تعلن عنها الهيئة حينها.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب، أنه يسبق مرحلة قبول الطالب، عدة اختبارات طبية ونفسية وفنية ورياضية، إضافة إلى كشف الهيئة، لاختيار الأنسب والأفضل بين المتقدمين من حيث الطول والتكوين الجماني والشكل.
وتابع: "بعد اجتياز الاختبارات والقبول، يتلقى الطالب فترة تدريبية لمدة 6 أشهر بمعهد وردان، مقسمة إلى 3 أشهر عملي و3 أشهر نظري، ثم يتم تعيينه مساعد قائد قطار لمدة 12 عامًا تحت إشراف قائد القطار، الذي يعتبر معلمه الأول.
وعن سبب استغراق فترة التأهيل 12 عاما، قال "مراد": "الهيئة تراعي الأقدمية واكتساب الخبرة للتعامل مع جميع أنواع الجرارات والعمل على جميع خطوط الهيئة، إضافة إلى حفظ جميع اللوائح العمل بمهنة قائد قطار بالهيئة التي تضم 700 بند".
أضاف: "بعد مرور 12 عامًا من الخدمة، يخضع لدورة ترقي، ولابد من اجيتازها بنسبة لا تقل عن 75%".
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة الـ12 عامًا.. مراحل تأهيل سائق قطار السكة الحديد من الشهادة للقيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.