أول محطة طاقة نووية روسية عائمة تبحر عبر القطب الشمالي

أبحرت أول محطة روسية عائمة للطاقة النووية من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي لتوفير الكهرباء لإحدى المناطق النائية في البلاد، مما أثار مخاوف من جانب دعاة الحفاظ على البيئة.
وانطلقت المحطة التي تعرف باسم "أكاديميك لومونوسوف" والتي طورتها شركة روس أتوم النووية التابعة للدولة، في رحلة طولها 5000كيلومتر عبر مياه القطب الشمالي قاصدة منطقة تشوكوتكا التي تقع في مضيق بيرينغ على الجانب الآخر من ألاسكا.
وسوف تحل المحطة المزودة بالوقود النووي محل محطة تعمل بالفحم ومحطة طاقة نووية عتيقة لتزود أكثر من 50 ألف شخصفي بلدة بيفيك بالكهرباء.
وتقول روس أتوم إن المحطة آمنة ويمكن أن تشكل مصدرا جديدا للطاقة للتجمعات السكانية المعزولة على الأرض، غير أن دعاة الحفاظ على البيئة عبروا عن قلقهم من خطر وقوع حوادث نووية.
وقال رشيد عليموف من فرع منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) في روسيا لرويترز "نعتقد أن أي محطة عائمة للطاقة النووية هي وسيلة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر للحصول على الطاقة".
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