بيونج يانج تطلق مقذوفين في البحر

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم السبت، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين لم تحدد طبيعتهما تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي .

وجرى إطلاق المقذوفين صباح اليوم السبت، من مقاطعة جنوب هامجيونج، بشرقي كوريا الشمالية، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة يونهاب: "يراقب جيشنا الوضع في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد".

وتقول بيونج يانج إن اختباراتها الحالية تأتي رداً على مناورات عسكرية مشتركة تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقد كانت المناورات السنوية مصدراً للتوتر في الماضي.

وتحاول بيونج يانج وواشنطن حالياً استئناف المحادثات المتوقفة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها.

والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المحادثات.

وجاء الاجتماع بعد فشل قمة ثانية بين الزعيمين في هانوي في فبراير، في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وخفض العقوبات.



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