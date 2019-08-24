ترامب يفرض رسوماً جديدة على سلع صينية اعتباراً من أكتوبر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه سيرفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة رداً على قرار الصين فرض رسوم جمركية على كمية إضافية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأميركية.

وذكر ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25% حالياً إلى 30% اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10% كما كان مقرراً على الكمية المتبقية من الواردات الأميركية من السلع الصينية والتي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار سنوياً اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

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وكان الرئيس ترامب قد أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أنه ربما يصعد الحرب التجارية مع الصين في غضون الساعات المقبلة بعد الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين ضد أميركا والتي أثارت من جديد المطالب للشركات الأميركية للبحث عن بدائل لإنتاج السلع في الصين.

وكانت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة في الصين قد أعلنت اليوم أن البلاد تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع أميركية مستوردة إضافية بقيمة 75 مليار دولار.

وستتراوح الرسوم الجمركية بين 5 % و 10 % وسيتم تطبيقها على مرحلتين، في الأول من سبتمبر و 15 ديسمبر، حسبما أعلنت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة.

وفي إعلان منفصل، ذكرت الصين أنها ستفرض رسوماً بنسبة 25 % و 5 % على السيارات الأميركية وقطع غيارها في 15 ديسمبر.