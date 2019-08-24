جونسون يعد ببريطانيا منفتحة على العالم بعد بريكست

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، ببناء بريطانيا "عالمية تتطلع إلى الخارج" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي كانت عضوا فيه لمدة تزيد عن 40 عاما.

وقال عشية قمة تجمع أقوى الاقتصادات في العالم "رسالتي إلى قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع هي التالية: بريطانيا التي أقودها ستكون عالمية وتتطلع إلى الخارج ودولة واثقة من نفسها".



ووعد جونسون بتنفيذ بريكست سواء باتفاق مع بروكسل أو من دونه، مع حلول المهلة النهائية في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

لكن قطاع الأعمال في بريطانيا يخشى خروجا غير منظم يمكن أن يعرّض التجارة الخارجية لمخاطر ويتسبب في تراجع الاقتصاد.

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واعتبر جونسون أن هؤلاء الذين يتوقعون أن تعاني بريطانيا من التراجع الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية ما أن تشق طريقها بمفردها "مخطئون إلى حد كبير".

وقال في بيان صادر عن مكتبه "بعض الناس يشككون في القرار الديمقراطي الذي اتخذه هذا البلد، إذ يخشون أن ننسحب من هذا العالم، والبعض يظن أن أفضل أيام بريطانيا هي خلفنا، لهؤلاء الناس أقول: أنتم مخطئون بشكل كبير".

وأضاف "بريطانيا لن تحجم عن تلك المسؤوليات الخاصة، التي تترافق مع كونها عمودا من أعمدة النظام العالمي وأحد مهندسيه".

وأكد "سنبقى في قلب التحالفات في جميع أرجاء العالم".

وسيعقد جونسون خلال القمة محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، إضافة إلى مجموعة من القادة الآخرين.