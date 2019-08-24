شكرا لقرائتكم الناقلة الإيرانية تغير وجهتها.. إلى تركيا در ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الناقلة الإيرانية أدريان داريا، المعروفة سابقاً بغريس 1 والتي أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وفي التفاصيل الأولية، قام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مسرين في تركيا، في وقت مبكر من صباح السبت.

إلا أنه يمكن للبحارة إدخال أي وجهة في نظام AIS ، لذلك قد لا تكون تركيا هي وجهتها الحقيقية، بحسب ما أوضحت الوكالة.

يذكر أن موقع تتبع السفن MarineTraffic.com كان أظهر موقع الناقلة جنوب صقلية في البحر الأبيض المتوسط.

احتجاز لأسابيع.. وتهديد أميركي

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد العلاقات التركية الأميركية توتراً ملحوظاً على خلفية موضوع منظومة أس 400 الروسية، والملف السوري.

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واحتجزت أدريان داريا لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، بعد أن اشتبهت بإمكانية نقلها النفط إلى سوريا.

من جهتها، حذرت الولايات المتحدة قبل أيام أي دولة من مساعدة الناقلة.

الناقلة الإيرانية غريس 1(رويترز)

و أكدت الخارجية الأميركية، أن مساعدة الناقلة الإيرانية (غريس 1) التي غادرت سواحل جبل طارق الاثنين، قد ينظر لها كدعم لـ"منظمات إرهابية".

في حين قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه من المؤسف السماح للناقلة الإيرانية بمغادرة جبل طارق، بعد احتجازها طوال أسابيع.

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية المحتجزة منتصف أغسطس على الرغم من طلب أميركي سابق بمصادرتها.