لحود: المقاومة هي مكملة للجيش وبدون سلاحها لبنان يفقد سيادته

أكد ​رئيس الجمهورية​ الأسبق ​إميل لحود​ أن "مطلب الدول القيمة على ​مؤتمر سيدر​ يريدون منا ان نتقشف ليعطونا ​المال​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح لحود انه "كأنهم يربطون الحبل لنا، لنصبح تحت رحتهم"، مشيراً الى ان "القيمين على ​الدولة​ أخذوا من معاشنا التقاعدي الذي ينتظره الموظف".

واعتبر ان "​اسرائيل​ لا تريد جيشا ذو معنويات، وهذا كالن ايعازا اسرائيلي وأميركي، واول ما ذهب ​الفلسطينيون​ تم هذا الامر"، مشيراً الى أن "​إسرائيل​ مع الزمن لا يمكن ان تبقى كذلك، إسرائيل الصهيونية خلقوها بمال من يحكمون ​العالم​، وأركبوها علينا".

وشدد على ان "​المقاومة​ هي كمالة الجيش، ولا تقولوا سيادة اذا سلمت المقاومة ​السلاح​، لأن ​الجيش الاسرائيلي​ سيصبح في بروت"، مؤكداً ان "​لبنان​ بني ليكون وطنيا ولا يحقق ذلك الا قانون انتخابي وطني"، مشيراً الى أن "لبنان ليس كذلك و​الطائف​ ليس كذلك".

واعتبر لحود أن "هناك مطلبل اسرائيلي لنبقى ضعفاء، ولبنان بحاجة الى طاقم سياسي جديد يحكم البلاد".