لحود: المقاومة هي مكملة للجيش وبدون سلاحها لبنان يفقد سيادته

أكد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود أن "مطلب الدول القيمة على مؤتمر سيدر يريدون منا ان نتقشف ليعطونا المال".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح لحود انه "كأنهم يربطون الحبل لنا، لنصبح تحت رحتهم"، مشيراً الى ان "القيمين على الدولة أخذوا من معاشنا التقاعدي الذي ينتظره الموظف".
واعتبر ان "اسرائيل لا تريد جيشا ذو معنويات، وهذا كالن ايعازا اسرائيلي وأميركي، واول ما ذهب الفلسطينيون تم هذا الامر"، مشيراً الى أن "إسرائيل مع الزمن لا يمكن ان تبقى كذلك، إسرائيل الصهيونية خلقوها بمال من يحكمون العالم، وأركبوها علينا".
وشدد على ان "المقاومة هي كمالة الجيش، ولا تقولوا سيادة اذا سلمت المقاومة السلاح، لأن الجيش الاسرائيلي سيصبح في بروت"، مؤكداً ان "لبنان بني ليكون وطنيا ولا يحقق ذلك الا قانون انتخابي وطني"، مشيراً الى أن "لبنان ليس كذلك والطائف ليس كذلك".
واعتبر لحود أن "هناك مطلبل اسرائيلي لنبقى ضعفاء، ولبنان بحاجة الى طاقم سياسي جديد يحكم البلاد".
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