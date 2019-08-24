الجمهورية:أوغلو تطرق مع الحريري لاستعداد تركيا للدخول للأسواق اللبنانية

علمت "الجمهورية" انّ وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ الذي ناقش التطورات المتصلة بالعلاقات الإقتصادية التركية ـ اللبنانية مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، توسع في الحديث مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في شأن الإستعدادات التركية للدخول بقوة الى السوق اللبنانية، معبّراً عن اهتمام الشركات التركية الرسمية منها كما الخاصة بالاستثمار في مختلف المشاريع، ولا سيما تلك التي نوقشت في مؤتمر "سيدر 1" فتركيا كانت من بين الدول المشاركة فيه.

واشارت المعلومات الى أن "جاويش اوغلو ركز على امكانات بلاده للمشاركة في مشاريع ​الطاقة الكهربائية​ و​النفط والغاز​ كما السدود ومشاريع المياه، إضافة الى مشاريع ​البنى التحتية​، لافتاً الى "المساعدات التي قدّمتها بلاده في المجالات الصحية والإجتماعية والتي شكّلت مساهمة مهمة في تطوير البنى التحتية اللبنانية في كثير من المجالات."