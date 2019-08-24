الجمهورية: اوغلو تطرق مع عون لأزمة سوريا كما لازمة البحث عن النفط

لفتت مصادر رافقت زيارة وزير خارجية تركيا ​مولود جاويش أوغلو​ لبيروت عبر "الجمهورية" الى انه "كان واضحاً في لقاءاته مع المسؤولين ال​لبنان​يين لجهة اطلاعهم على الموقف التركي مما يجري في المنطقة، وخصوصاً على مستوى ​الأزمة السورية​ وحصيلة المشاورات الجارية بين ​أنقرة​ و​موسكو​ وطهران و​واشنطن​ في شأن ​الشمال​ السوري وخصوصاً مصير المنطقة الآمنة كما هي مطروحة بين انقرة وواشنطن"، مضيفة: "كذلك تناول البحث الجديد الطارئ على مسار آستانة وبداية مشاركة لبنان فيها بعد لقاء "نور سلطان" الأول مطلع آب الجاري".

وأشارت المصادر الى ان "لقاء جاويش اوغلو مع ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون كان موسعاً وتناول مجمل التطورات من الوضع في سوريا الى أزمة البحث عن ​الثروة النفطية​ قبالة ​قبرص اليونانية​".

واضافت: "وفي مجال آخر تناول الوزير التركي مع عون التجربة اللبنانية ـ التركية المشتركة في شأن ملف النازحين السوريين في دول الجوار السوري، وتحديداً في لبنان و​الأردن​ و​العراق​، بالإضافة الى تركيا، مقترحاً التنسيق في ما بين هذه الدول لاستقطاب الدعم الدولي لبرامج العودة المتعثرة الى الداخل السوري والجو الدولي غير المساند لأي من مشاريع العودة"، لافتة الى أن "اللقاء انتهى الى قراءة مشتركة لملف النازحين السوريين كذلك بالنسبة الى ضرورة الإسراع في برامج العودة لملاقاة انتقاد ​المجتمع الدولي​ في ما يمكن تسميته رفض تقديم العون لأي خطوة من هذا النوع".