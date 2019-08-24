لفت وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ لـ"الجمهورية" الى اننا "نأخذ تصنيف وكالة "ستاندرد اند بورز" ووكالة "فيتش" على محمل الجد"، مؤكدا على "القرار بالمضي بإصلاحات جدّية وهيكلية، ولدينا القدرة على النهوض"، مضيفا: "التزمنا بمزيد من الإصلاحات في موازنة 2020 وأمامنا عمل جدّي ودؤوب لمعالجة الثغرات".

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كانت هذه تفاصيل خبر علي حسن خليل: التزمنا بمزيد من الاصلاحات بموزانة 2020 وامامنا عمل جدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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