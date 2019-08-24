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وزير الخارجية التركي اختتم زيارته إلى لبنان وغادر البلاد

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غادر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ مساء اليوم ​مطار بيروت الدولي​، بعد قيامه بزيارة رسمية الى ​لبنان​ استمرت أقل من اربع وعشرين ساعة.

والتقى أوغلو خلال الزيارة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، ووزيري الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ والداخلية والبلديات ​ريا الحسن​.

وكان في وداعه في صالون الشرف في ​المطار​ سفير ​تركيا​ ​هاكان تشاكل​.

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