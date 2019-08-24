وزير الخارجية التركي اختتم زيارته إلى لبنان وغادر البلاد

غادر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مساء اليوم مطار بيروت الدولي، بعد قيامه بزيارة رسمية الى لبنان استمرت أقل من اربع وعشرين ساعة.
والتقى أوغلو خلال الزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية والبلديات ريا الحسن.
وكان في وداعه في صالون الشرف في المطار سفير تركيا هاكان تشاكل.
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