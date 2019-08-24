علوش: أوساط تيار "المستقبل" بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع باسيل

اعترف القيادي في "المستقبل" النائب السابق مصطفى علّوش أن أوساط تيار "المستقبل" بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع وزير الخارجية جبران باسيل.
وعبّر علوش في تصريح لـ"الشرق الأوسط" عن أسفه على أن "نتائج تعيينات المجلس الدستوري ستفتح جرحاً في علاقة "المستقبل" مع "القوات اللبنانية" قد لا يلتئم بسهولة"، لكنه استطرد قائلا: "إذا أخذت القوات حقها في التعيينات الإدارية التي ستحصل قريباً، فقد تغطي بعضاً من هذا الخلل، لكن إذا استكملت عملية استبعادها فستصبح المشكلة أكبر".
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