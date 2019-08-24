علوش: أوساط تيار "المستقبل" بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع باسيل

اعترف القيادي في "المستقبل" النائب السابق مصطفى علّوش أن أوساط تيار "المستقبل" بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​.

وعبّر علوش في تصريح لـ"الشرق الأوسط" عن أسفه على أن "نتائج تعيينات ​المجلس الدستوري​ ستفتح جرحاً في علاقة "المستقبل" مع "​القوات اللبنانية​" قد لا يلتئم بسهولة"، لكنه استطرد قائلا: "إذا أخذت القوات حقها في ​التعيينات​ الإدارية التي ستحصل قريباً، فقد تغطي بعضاً من هذا الخلل، لكن إذا استكملت عملية استبعادها فستصبح المشكلة أكبر".