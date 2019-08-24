ترمب يعرض المساعدة في مكافحة حرائق الأمازون

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه عرض على نظيره البرازيلي جايير بولسونارو مساعدة أميركية في مكافحة حرائق غابة الأمازون.

وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الأميركي "لقد تحدّثت للتو مع الرئيس (البرازيلي) جايير بولسونارو"، مؤكدا أن آفاق التعاون التجاري بين البلدين "قد تكون أقوى من أي وقت مضى".

وتابع ترمب أنه عرض على الرئيس البرازيلي مساعدة الولايات المتحدة في مكافحة حرائق غابة الأمازون المطرية، وأضاف أن الولايات المتحدة "جاهزة للمساعدة!".

في غضون ذلك، اتهم زعيم السكان الأصليين في البرازيل راوني الجمعة الرئيس جايير بولسونارو بالسعي لتدمير غابات الأمازون المطرية، وطالب بمساعدة دولية لإخماد الحرائق المندلعة في هذه المناطق.

ودعا زعيم قبيلة "كايابو" المعروف بصفيحة الشفاه التقليدية وغطاء الريش على رأسه، الى إزاحة بولسونارو عن السلطة، مع تنامي الغضب الدولي والاحتجاجات حول العالم بسبب هذه الكارثة.

وقال راوني ميتوكتيري لفرانس برس عبر الهاتف من المانيا "هو يريد أن يتخلص من الغابة ومنا. ما يفعله شيء مريع حقا"، متهما بولسونارو بتشجيع المزارعين وقاطعي الاخشاب وأصحاب المناجم.

وأضاف "يجب الإطاحة به سريعا".

وراوني الذي اشتهر بحملته للدفاع عن الغابات المطيرة في البرازيل إلى جانب شخصيات شهيرة مثل نجم البوب ستينغ، طالب بمساعدة دولية لإخماد الحرائق.

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وتظهر آخر الإحصاءات تسجيل اندلاع 76,720 حريق غابات في البرازيل هذا العام، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2013، ويعيد الخبراء السبب الى تسارع وتيرة ازالة الغابات خلال أشهر الجفاف من أجل تحويلها الى أراض زراعية أو مراع للماشية.

وتم اندلاع نحو 700 حريق جديد بين يومي الأربعاء والخميس، وفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء.

وقال راوني "لا يمكننا ان ندعها تحترق هكذا (...) ما يحدث خطير للغاية".

ولفت الى أنه سيعود قريبا الى البرازيل ليقوم بحشد الدعم لانهاء "الهجوم على البيئة".

واضاف "عندما أرى هذه الحرائق أشعر بالحزن الشديد"، محذرا من أن الأمر قد يسوء في حال عدم التحرك للحفاظ على غابات الأمازون.

وأعطى بولسونارو الإذن الجمعة للقوات المسلحة للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة في الأمازون بعد ضغوط اوروبية، إضافة الى تلقيه عرضي مساعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وخرج آلاف المتظاهرين الى الشوارع في البرازيل للتعبير عن غضبهم من التدمير الحاصل للبيئة بعد تظاهرات أوروبية عدة.



