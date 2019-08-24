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ارتفاع أعداد المصابين جراء قمع الاحتلال شرق غزة إلى 122 فلسطينيا

السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

ارتفع عدد المصابين إلى 122 فلسطينيا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المسيرات الأسبوعية الحدودية التى تنظمها الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت مسمى جمعة "لبيك يا أقصى" على طول حدود قطاع غزة.



وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة فأن الطواقم الطبية المختلفة تعاملت مع 122 إصابة بجروح مختلفة، منهم 50 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحى من قبل الاحتلال الاسرائيلى وإصابة 3 مسعفين.

وذكرت وزارة الصحة أن من بين المصابين ثلاثة مسعفين؛ وهم المسعف محمد عبدالقادر أبو عابدة، وقد أصيب بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى اليد خلال عمله الإنسانى شرق البريج، والمسعف مصطفى السنوار وقد أصيب برصاص معدنى مغلف بالمطاط فى الرقبة، كما أصيب المسعف سامى أبو مصطفى برصاص معدنى مغلف بالمطاط فى الفخذ ويتبعان للهلال الأحمر، شرق خانيونس.

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وأشار مصدر طبى فى مستشفى الشفاء، إلى أن حالة أحد المصابين الذين تم استهدافهم شرق غزة، تعد خطيرة، ويجرى التعامل معها من قبل الطواقم الطبية.

وتوافد الآلاف من المواطنين على طول الحدود للمشاركة فى تلك المسيرات، فيما ألقى شبان بالونات تحمل صورا وأسماء شهداء فلسطينيين.

وأشعل عدد من الشبان إطارات سيارات فى عدد من المناطق الحدودية، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على عدد من الشبان لدى إلقائهم الحجارة والزجاجات الحارقة والمتفجرة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت المواطنين الفلسطينيين للاحتشاد الكبير على طول الحدود فى جمعة "لبيك يا أقصى" إحياء للذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى، وفى ظل ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من الاحتلال.