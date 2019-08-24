اشتباكات بين قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر وحكومة الوفاق بمحيط غريان

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اندلاع اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في محيط مدينة غريان جنوب غرب طرابلس، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق.
ولفت المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي الى إن "قواتنا المسلحة تدك تمركزات المسلحين التابعين لحكومة الوفاق وشورى بنغازي والزاوية في محيط غريان وغوط الريح وسيارات الإسعاف تتوالى حركتها في اتجاه مستشفى غريان لنقل الجرحى الذين لقوا مصرعهم واشتباكات على الأرض وهروب عدد من الميليشيات"، مضيفا: "طائرات سلاح الجو الليبي قد استهدفت الليلة معسكر الكيمياء تاجوراء في العاصمة طرابلس".
وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن "غرفة عمليات القوات الجوية تعلن منطقة مرزق منطقة عمليات وسيتم السحب الكامل لكل العصابات التشادية التي تتواجد في المنطقة".
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