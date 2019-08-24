اشتباكات بين قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر وحكومة الوفاق بمحيط غريان

أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ اندلاع ​اشتباكات​ بين الجيش الوطني الليبي وقوات ​حكومة​ الوفاق في محيط مدينة غريان جنوب غرب ​طرابلس​، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق.

ولفت المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي الى إن "قواتنا المسلحة تدك تمركزات المسلحين التابعين لحكومة الوفاق وشورى ​بنغازي​ والزاوية في محيط غريان وغوط الريح وسيارات الإسعاف تتوالى حركتها في اتجاه ​مستشفى​ غريان لنقل الجرحى الذين لقوا مصرعهم واشتباكات على الأرض وهروب عدد من الميليشيات"، مضيفا: "طائرات سلاح الجو الليبي قد استهدفت الليلة معسكر الكيمياء تاجوراء في العاصمة طرابلس".

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن "غرفة عمليات ​القوات​ الجوية تعلن منطقة مرزق منطقة عمليات وسيتم السحب الكامل لكل العصابات التشادية التي تتواجد في المنطقة".