واشنطن تجري مشاورات مع طوكيو وسيؤول على خلفية الاطلاق الصاروخي الجديد لكوريا الشمالية

أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الأميركية لوكالة "سبوتنيك" إن "الولايات المتحدة أجرت مشاورات مع اليابان وكوريا الجنوبية على خلفية الإطلاق الصاروخي الجديد لكوريا الشمالي"، مضيفا: "نحن على معرفة بتقارير الإطلاق الصاروخي الذي نفذته كوريا الشمالية ونواصل مراقبة الموقف ونتشاور عن كثب مع حلفائنا الكوريين الجنوبيين واليابانيين".
هذا ذكرت وكالة "رينهاب" أن "هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أعلنت إن جارتها الشمالية أطلقت قذائف لم تحدد طبيعتها باتجاه بحر اليابان.
وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية تعتقد السلطات اليابانية، ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا.
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