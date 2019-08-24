لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى انه "تحدث مع الرئيس البرازيلي، ​جايير بولسونارو​، عن آفاق علاقاتنا التجارية التي تسر النفس وعلاقاتنا القوية، والتي يمكن أن تصبح أقوى من أي وقت مضى"، مضيفا: "أخبرته أن ​الولايات المتحدة​ يمكن أن تساعد في إخماد ​الحرائق​ ب​غابات الأمازون​، ونحن على استعداد للمساعدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عرض على رئيس البرازيل المساعدة باخماد حرائق غابات الامازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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