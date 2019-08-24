محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الجمعة حيث وصف العلاقات التجارية بين البلدين بأنها "أقوى من أي وقت مضى" وسط اشتعال الحرائق في غابات الأمازون.
وقال ترامب على موقع تويتر بعد التحدث إلى بولسونارو "آفاق التجارة المستقبلية بيننا جيدة للغاية وعلاقتنا قوية، ربما أقوى من أي وقت مضى.. قلت له إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في إخماد حرائق غابات الأمازون المطيرة، نحن على استعداد للمساعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشيد بالتجارة مع البرازيل ويعرض المساعدة لاحتواء حرائق الأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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