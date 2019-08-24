ترامب يشيد بالتجارة مع البرازيل ويعرض المساعدة لاحتواء حرائق الأمازون

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الجمعة حيث وصف العلاقات التجارية بين البلدين بأنها "أقوى من أي وقت مضى" وسط اشتعال الحرائق في غابات الأمازون.

وقال ترامب على موقع تويتر بعد التحدث إلى بولسونارو "آفاق التجارة المستقبلية بيننا جيدة للغاية وعلاقتنا قوية، ربما أقوى من أي وقت مضى.. قلت له إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في إخماد حرائق غابات الأمازون المطيرة، نحن على استعداد للمساعدة".