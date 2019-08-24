الرئيس البرازيلي يأمر الجيش بالمساعدة على مكافحة حرائق الأمازون

أعطى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الإذن، الجمعة، للقوات المسلحة للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون وملاحقة النشاطات الإجرامية في المنطقة.

ويشمل قرار بولسونارو مناطق السكان الأصليين والمحميات الطبيعية، إضافة إلى مناطق أخرى في الولايات البرازيلية التي تضم أكبر الغابات المطرية في العالم.

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وحذرت وزيرة البيئة البرازيلية السابقة مارينا سيلفا، الناشطة في القضايا البيئية، من أن الوضع في غابات الأمازون التي تدفع فاتورة باهظة جراء الحرائق وقطع الأشجار بات "خارجا عن السيطرة".



وأشارت إلى أنه في هذه اللحظة بات الوضع خارجا عن السيطرة، بفعل وجود 38 ألف بؤرة حريق في غابات الأمازون، ما يمثل 60% من كل تلك الموجودة في البرازيل.

وأكدت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية أن البرازيل تتمتع بالمعارف و"التكنولوجيا" اللازمة للسيطرة على الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من الأمازون، بفعل ما اعتبرته "إهمال" فريق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المشكك بواقع التغير المناخي.

وأشارت مارينا سيلفا -التي شغلت منصب وزيرة البيئة بين 2003 و2008 في عهد الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)- إلى وجود حركة قيد التبلور للمطالبة بإسقاط البرلمان للمبادرات التشريعية "المنافية" لمبادئ حماية الطبيعة.