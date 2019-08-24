الحكومة تدعو لتفويت الفرصة على المتربصين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس (الجمعة)، جميع القوى في محافظة شبوة للوحدة وتفويت الفرصة على من يهدد الأمن. وطالب أبناء شبوة بمختلف أطيافهم ومكوناتهم إلى توحيد صفوفهم ودعم ومساندة قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وبحث عبدالملك في اتصال هاتفي مع محافظ شبوة تطبيع الأوضاع بعد سيطرة الشرعية على مدينة عتق. واطلع من المحافظ على جهود قيادة السلطة المحلية وقوات الجيش الوطني في التعامل مع الوضع ومواصلة العمل والجهود لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المدينة.
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