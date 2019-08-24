شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: اعتقال 86 عسكريا ومدنيا.. «التهمة غولن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)

لا يزال نظام الرئيس التركي رجب أردوغان يواصل قمع المعارضين، إذ أصدر المدعي العام في تركيا، أمس (الجمعة) مذكرة اعتقال بحق 34 عسكريا من القوات الجوية و52 مدنيا من العاملين في القطاع التعليمي، بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب.

وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو عام 2016. بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، بحسب ما ذكرته رويترز في شهر يوليو الماضي.

وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية، واتهموا أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة والقوى المدنية، فيما تزعم السلطات التركية أن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بالبلاد، وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.