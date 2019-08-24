"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق مقذوفين في البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ): أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين لم تحدد طبيعتهما تجاه البحر.

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