"جوجل" تحث موظفيها على عدم الحديث في الأمور السياسية والانتباه للعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

حثت شركة "جوجل" اليوم الجمعة موظفيها على التركيز على العمل بدلاً من الخوض في مناقشات حادة حول قضايا سياسية مع زملاء العمل في الشركة.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية أن الإرشادات الداخلية المُحدّثة في جوجل تنص على أنه "على الرغم من أن تبادل المعلومات والأفكار مع الزملاء يساعد على بناء المجموعة، إلا أن تعطيل يوم العمل من أجل إطلاق نقاش محتدم حول السياسة أو آخر الأخبار لا يساعد على ذلك".

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وأضافت الشبكة أن الإرشادات الجديدة من جوجل لموظفيها تدعوهم لترك الحديث في السياسة حيث تقول "إن مسؤوليتنا الأساسية هي القيام بالعمل المكلف به كل منا، وليس قضاء وقت العمل في نقاشات حول قضايا ليس لها علاقة بالعمل".

وأشارت "فرانس 24" إلى أن إرشادات العمل الجديدة توضح أن التعليقات السياسية أو غيرها للموظفين في جوجل من الممكن أن يتم نشرها وتُنسب إلى الشركة عن طريق الخطأ، ما دفعها لحثهم على ترك ذلك.

وتم توجيه المديرين في جوجل للتدخل في حال تم انتهاك هذه السياسة عن طريق حذف التعليقات، إنهاء النقاشات، أو حتى اتخاذ إجراءات تأديبية للموظفين.