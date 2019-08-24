الرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيرفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة ردا على قرار الصين فرض رسوم جمركية على كمية إضافية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية.

وذكر ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25% حاليا إلى 30% اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10% كما كان مقررا على الكمية المتبقية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية والتي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار سنويا اعتبارا من سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

كان الرئيس ترامب قد أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أنه ربما يصعد الحرب التجارية مع الصين في غضون الساعات المقبلة بعد الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين ضد أمريكا والتي أثارت من جديد المطالب للشركات الأمريكية للبحث عن بدائل لإنتاج السلع في الصين.

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كانت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة في الصين قد أعلنت اليوم أن البلاد تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة إضافية بقيمة 75 مليار دولار.

وستتراوح الرسوم الجمركية بين 5 % و 10 % وسيتم تطبيقها على مرحلتين، في الأول من سبتمبر و 15 ديسمبر، حسبما أعلنت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة.

وفي إعلان منفصل، ذكرت الصين أنها ستفرض رسوما بنسبة 25 % و 5 % على السيارات الأمريكية وقطع غيارها في 15 ديسمبر.