السفير الأمريكي الجديد في ليبيا يقدّم أوراق إعتماده لمحمد الطاهر سيالة في سفارة ليبيا بتونس

قدّم السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس، الخميس 22 أوت 2019، نسخة من أوراق إعتماده إلى وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة في السفارة الليبية في تونس.
وحسب بلاغ للسفارة الأمريكية بليبيا، أكد السفير الأمريكي خلال الإجتماع على إلتزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء مبكّر للنزاع في ليبيا.
كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحلّ سياسي تفاوضي.
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