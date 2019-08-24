الجيش الليبي يدك معسكرًا لميليشيا طرابلس في تاجوراء

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء محمد منفور أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء". وأضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، Advertisements يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة. على المنطقة. من جهة أخرى، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش القبض على القائد الميداني عبد الرحمن محمد عبدو (المعروف بالزيقرا) والذي يقاتل في صفوف الميلشيا الموالية لحكومة طرابلس. وقال المركز، في بيان له الجمعة، إن "بالزيقرا كان في طريقه للهروب إلى تونس ومجموعة ميليشيا ما يعرف بثوار طرابلس يهددون وتوقع مواجهات مسلحة."

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