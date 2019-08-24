اعتقال 17شخصا بيارتس على جانب اعمال قمه السبع

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 17 شخصا وإصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مخيّم معارضين للقمة في أورونيي في جنوب غرب فرنس . ‎عشية افتتاح القمةفي منتجع بيارتس أصيب أربعة شرطيين بجروح طفيفة جراء إطلاق قنبلة يدوية الصنع، بحسب ما أعلنت السلطات. الصنع، بحسب ما أعلنت السلطات. موضحة بأن الأوضا ع ‎عادت للاستقرار بعد الساعه العاشره بتوقيت القاهره وباريس ‎ولم تعلن السلطات وقوع أي إصابه في صفوف المتظاهرين. Advertisements ‎وأوضحت أن الموقوفين اعتقلوا لأنهم كانوا ملثّمين ولأنهم واصلوا التعبئة على الرغم من دعوات الشرطة لفض التجمّع، وقد وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي. واصلوا التعبئة على الرغم من دعوات الشرطة لفض التجمّع، وقد وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي. ‎ومن المقرر إقامة تظاهرة السبت بين منقطتي إينداي الفرنسية وإيرون الإسبانية. ‎ وقد تمت تعبئة 13 ألف شرطي ورجل أمن في بياريتس ومحيطها لضبط الأمن خلال انعقاد قمة مجموعة السبع، كما وتجمّع مضاد لمناهضيها في أوروني على بعد نحو 20 كلم من

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