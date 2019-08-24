إردوغان يخسر رهان الشاي

لم تتوقف انتهازية الرئيس التركي رجب إردوغان على المناحي والأحداث السياسية فحسب، بل وصلت إلى «أمزجة» شعبه المعروف بحبه الشاي، حيث كشفت تقارير أنه وزع حقائب مملوءة بشاي ريزا المعروف في بلاده، على النساء قبيل الانتخابات المحلية. وقبل انتخابات يونيو 2018 وعد بفتح مقاهٍ تقدم «كعكة وشاي وقهوة» مجانا على مدار الساعة. إلا أن إردوغان لن يستطيع فعل ذلك مجددا بعدما أكدت الإدارة العامة لشركات الشاي (كايكور) أن أسعار الشاي ارتفعت 15% اعتبارا من الثلاثاء الماضي. - المتاجرة بالقضية الفلسطينية والقدس - استخدام اللاجئين السوريين كورقة ضغط على أوروبا - استغلال حادثة نيوزيلندا لتحقيق مكاسب سياسية



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