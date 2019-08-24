New York Times: إسرائيل قصفت مخازن أسلحة في العراق

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤول استخباراتي لشؤون الشرق الأوسط قوله، إن إسرائيل قصفت قاعدة شمال بغداد في 19 يوليو الماضي، كما أكد اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين أن إسرائيل نفذت عدة ضربات في الأيام الأخيرة على مخازن الذخيرة للجماعات التي تدعمها إيران في العراق.
تسليح القوات الجوية
على صعيد آخر، أفاد بيان رسمي عراقي، أمس، أن مجلس الأمن الوطني العراقي أعطى الضوء الأخضر لوزارة الدفاع العراقية لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي.
وذكر بيان الحكومة العراقية أن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي وبحث «تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي».
وأكد المجلس أن جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية من الإرهاب وأن الحكومة مسؤولة عن حمايتها.
تطبيق التقييم الأمني
كما أكد المجلس ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الأمني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الأسلحة والأعتدة إلى أماكن خزن مؤمّنة خارج المدن.
كانت مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي قد شهدت انفجارات، ولم يصدر بيان رسمي بالأسباب وراءها، بينما اتهم الحشد الشعبي واشنطن بإدخال 4 طائرات إسرائيلية مسيرة إلى البلاد لاستهداف مقراته.
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