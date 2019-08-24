موسكو تفرج عن المعارض أليكسي نافالني

وكانت الشرطة متواجدة أمام السجن عندما أفرج عنه لكنها لم تتحرك لإعادة توقيفه على غرار ما فعلت بعد الإفراج عن شخصيات أخرى من المعارضة، مؤخرا، لكن نافالني استمر في دعوة أنصاره للنزول إلى الشارع.
ودان زعيم المعارضة والناشط في مكافحة الفساد على الفور «أعمال إرهاب» من جانب السلطات الروسية في وقف الاحتجاجات في موسكو في الأسابيع الأخيرة، وقال للصحافيين «الحركة ستستمر في النمو والنظام سيندم بشدة على ما فعله».
وكان نافالني أوقف في 24 يوليو في موسكو بعد أن غادر منزله لممارسة رياضة الجري وشراء الزهور لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، وحكم على المحامي البالغ 43 عاما، خريج جامعة يال الأميركية، بالسجن 30 يوما بتهمة انتهاك قوانين تنظيم التظاهرات.
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