موجة جديدة من الاحتجاجات بهونج كونج

تستعد هونج كونج لموجة جديدة من المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل، مع اقتراب تلك الاحتجاجات من الدخول في شهرها الثالث دون مؤشر على نهايتها. ومن المقرر أن يتجمع المتظاهرون ليل أمس، ليشكلوا سلسلة بشرية تعد تذكيرا بمظاهرة طريق البلطيق عام 1989 في استونيا ولاتفيا وليتوانيا، احتجاجا على الحكم السوفيتي آنذاك. وهناك خطط جارية لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار هونج كونج الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم، وكان ذلك المطار موقعا لاحتجاجات حاشدة الأسبوع الماضي، إلا أن أمرا قضائيا منع معظم المحتجين من العودة، وكذلك التوجه بعد ذلك إلى منطقة كوون تونج، شرقا، في وقت لاحق من اليوم.



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