بوتين وإردوغان يتفقان على الشراكة في إدلب

وقالت الرئاسة التركية إن «انتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار في إدلب وهجماته أدت إلى أزمة إنسانية خطيرة»، وأضافت أن «هذه الهجمات تضر بجهود ضبط النزاع السوري».
وتشن القوات السورية والروسية منذ أربعة أشهر حملات قصف على إدلب، آخر معقل كبير يسيطر عليه الجهاديون في البلاد، رغم أن إدلب محمية بمنطقة عازلة تسيّر فيها القوات التركية دوريات، بموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي.
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