الترويكا تتعهد بدعم حكومة الخرطوم الجديدة

هنأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والنرويجية «مجموعة دول الترويكا» الدكتور عبدالله حمدوك بتعيينه رئيسًا للوزراء في السودان من قبل مجلس السيادة السوداني، وذلك في بيان مشترك نشر، أمس، في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.

وثمن البيان خبرات الدكتور حمدوك، مشيدة ببدء تشكيل الحكومة المدنية في السودان وتتطلع للعمل مع المؤسسات السودانية الجديدة وتشجع الأطراف السودانية كافة على تحقيق أهداف السلام والتنمية بالبلاد وتحث الحركات المسلحة السودانية، بوجه خاص، على التواصل مع الحكومة الجديدة بصورة بناءة من أجل تحقيق السلام في السودان.