الترويكا تتعهد بدعم حكومة الخرطوم الجديدة

وثمن البيان خبرات الدكتور حمدوك، مشيدة ببدء تشكيل الحكومة المدنية في السودان وتتطلع للعمل مع المؤسسات السودانية الجديدة وتشجع الأطراف السودانية كافة على تحقيق أهداف السلام والتنمية بالبلاد وتحث الحركات المسلحة السودانية، بوجه خاص، على التواصل مع الحكومة الجديدة بصورة بناءة من أجل تحقيق السلام في السودان.
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