2726 حالة انتهاك حقوق في صنعاء خلال 6 أشهر

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، في عموم مديريات محافظة صنعاء، فيما دعت منظمة حقوقية المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل، لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم. وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد، و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري، وتجنيد 162 طفلا دون السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

انتهاك للممتلكات العامة

ووثق التقرير، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة، مبينا أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.ودعت منظمة شهود لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل، لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.

سيطرة الشرعية على عتق

على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمس كافة القوى في محافظة شبوة للوحدة، وتفويت الفرصة على من يهدد الأمن، كما بحث في اتصال هاتفي مع محافظ شبوة تطبيع الأوضاع بعد سيطرة الشرعية على مدينة عتق، فيما اطلع رئيس الوزراء على جهود قيادة السلطة المحلية وقوات الجيش الوطني في التعامل مع الوضع ومواصلة العمل والجهود لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المدينة.

سقوط عدد من الجرحى

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إلى ذلك، جدد الدعوة لكافة أبناء محافظة شبوة بمختلف أطيافهم ومكوناتهم إلى توحيد صفوفهم، ودعم ومساندة قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة، من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأفادت مصادر أمس أن القوات الحكومية اليمنية استعادت مناطق جديدة في محافظة شبوة، بعد اكتمال سيطرتها فجرا على مدينة عتق، إثر اشتباكات اندلعت مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، وانتشرت القوات فجرا في المدينة، كما استعادت السيطرة على نقطة الجلفوز في محيط عتق.

من عتق في شبوة

وأعلن الجيش اليمني إحكام سيطرته على معسكر ثماد التابع لما يسمى قوات النخبة الشبوانية شمال شرق عتق، عاصمة محافظة شبوة، مؤكدا أنه بهذه العملية تم تأمين خطوط الإمداد بين مدينة عتق ومنطقة بيحان المتاخمة لمحافظة مأرب، في حين دعت قيادة محور شبوة قوات النخبة الشبوانية الانضمام إلى الجيش الوطني، والتخلي عن تبعيتها للمجلس الانتقالي.

يذكر، أن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول كان أعلن في وقت سابق سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق، وقال إن قوات الجيش والأمن بسطت سيطرتها على مدينة عتق، في حين نقل عن العميد جحدل حنش العولقي، قائد اللواء 21 ميكا أن الأمور باتت تحت السيطرة في المدينة.