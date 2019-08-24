المعارضة الهندية تطالب بإطلاق سراح معتقلي كشمير

عقدت أحزاب سياسية معارضة اجتماعا عاما في العاصمة الهندية، للمطالبة بالإفراج عن مئات الناشطين السياسيين والاجتماعيين محتجزين في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، وإعادة خدمات الاتصالات على الفور. وتم فرض قيود على الأمن والاتصالات في وادي كشمير عشية تحرك الحكومة الهندية الاتحادية في 5 أغسطس لإلغاء الوضع الخاص للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وتقسيمها إلى منطقتين يديرهما الاتحاد الفيدرالي. وجاء اجتماع المعارضة مع تخفيف القيود على الحركة في عدد قليل إضافي من المناطق في الشطر الهندي من كشمير، ولكن مع بقاء اتصالات الهاتف المحمول والإنترنت معلقة.



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