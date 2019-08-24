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بريطانيا تتمسك بدعمها للاتفاق النووي مع طهران

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أكد مصدر دبلوماسي بريطاني أمس أن حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون لن تغيّر دعمها للاتفاق النووي مع إيران، وذلك قبل يوم على انعقاد قمة مجموعة للدول السبع الكبرى، التي يتوقع أن يطرح فيها هذا الملف.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه «نحن من الداعمين الأقوياء» للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأضاف «لا أعتقد أنكم ستجدون أي تغيير في موقف الحكومة البريطانية». وأوضح المسؤول «أعتقد أنه في هذه القضية فإن هناك توقعات بأننا سنعقد اجتماعا مع الرئيس الأميركي وأن موقفنا سيتغير، ولكن موقفنا من إيران معروف». وقال: إنه إذا كانت لدى الرئيس الأميركي أفكار أخرى «فسيسرنا أن نستمع لها»، مضيفا أنه في الوقت الحالي فإن الاتفاق النووي هو «أفضل وسيلة» لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.


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