كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترمب يعلن رفع الرسوم على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار وليس بنسبة 10 بالمائة، بل بنسبة 15 بالمائة.



وقال ترامب على حسابه على تويتر يوم الجمعة: "بدءا من أول أكتوبر، سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أيضا: إن "الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار والتي من المقرر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر ستكون بنسبة 15 بالمائة وليس 10 بالمائة".