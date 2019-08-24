كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة انفجار سوق المسيب بالعراق إلى 39 مصاباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني في محافظة بابل العراقية اليوم الجمعة إن حصيلة تفجير المسيب ارتفعت إلى 39 مصاباً.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "حصيلة تفجير دراجة نارية مفخخة في قضاء المسيب بمحافظة بابل ارتفعت إلى 39 مصاباً".

وأضاف المصدر، أنه جرى نقل "المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر في قيادة شرطة بابل إن عبوة ناسفة مزروعة بدراجة نارية انفجرت في سوق منطقة المسيب.