جماهير الأهلي تهتف ضد أزارو: “سيبنا بقا يا عم.. خلي عندك دم”

واصلت جماهير نادي الأهلي المصري، هجومها على المغربي وليد أزارو المحترف في صفوف نادي القرن، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقها اليوم الجمعة، بنادي أطلع برا بطل جنوب السودان، برسم إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وطالبت جماهير بطل مصر، أزارو بالرحيل عن الفريق، علما أن المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي غاب عن المباراة، بسبب اختيارات المدرب.

وعبرت الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب برج العرب الذي استضاف اللقاء، عن غضبها اتجاه أزارو، وهتفت ضده بعبارات من قبيل: “سيبنا بقا يا عم.. خلي عندك دم”، و”أزارو مين.. تيشيرت الأهلي تقيل”.

ويتعرض صاحب 24 عاما، الذي انضم إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي لعام 2017، في الفترة الأخيرة لانتقادات حادة من الجمهور الأهلاوي، بسبب إهداره لمجموعة من الفرص خلال مباريات الفريق.

يذكر أن الأهلي فاز على أطلع برا بنتيجة عريضة قوامها تسعة أهداف دون مقابل، مع العلم أنه انتصر في مواجهة الذهاب أيضا قبل أسبوعين برباعية نظيفة، التي أحرز خلالها أزارو هدفين، ليتأهل بذلك الفريق المصري إلى الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا.