نجم المنتخب الجزائري يقترب من الدوري الإسباني

أيمن عنبر – صحفي متدرب

اقترب “مهدي زفان” الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر ولاعب استاد رين الفرنسي، من الانضمام لنادي إسبانيول الإسباني في الإنتقالات الصيفية الحالية .

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية فإن زفان قد وصل إلى الأراضي الإسبانية للتعاقد مع إسبانيول في صفقة انتقال مجانية بعد رفض تجديد عقده مع استاد رين، و كان الجزائري ذو 27 عاما قد نشر صورا عبر تطبيق “أنستغرام” وهو يتدرب في أحد فنادق برشلونة بانتظار إتمام الصفقة والإلتحاق بالنادي الإسباني .

وشارك زفان أساسياً في فوز الجزائر 1-0 على السنغال في نهائي كأس الأمم في يوليو الماضي،كما سبق له اللعب في أولمبيك ليون، 20 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، بجانب 6 مباريات في الدوري الأوروبي