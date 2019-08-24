شعبان: تركيا برهنت خلال المرحلة الأخيرة أنها تساند وتسلح الإرهابيين

لفتت المستشارة الرئاسية السورية ​بثينة شعبان​ إلى أن "​تركيا​ برهنت خلال المرحلة الأخيرة أنها تساند وتسلح الإرهابيين"، مشيرةً إلى أن "تركيا لم تلتزم باتفاقات أستانة وحولت نقاط المراقبة مواقع لنقل الأسلحة واحتلال جزء من ارضنا".

وفي حديث تلفزيوني، أشارت شعبان إلى ان "النقطة التركية في مورك محاصرة وسيتمكن ​الجيش السوري​ من إزالة النقاط التركية وازالة الارهابيين"، لافتةً إلى أن "النقاط التركية و​جبهة النصرة​ يتبادلون الأسلحة ويحتلون الأرض ويمارسون الجرائم بحق ​الشعب السوري​".