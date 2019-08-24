لفتت المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان إلى أن "تركيا برهنت خلال المرحلة الأخيرة أنها تساند وتسلح الإرهابيين"، مشيرةً إلى أن "تركيا لم تلتزم باتفاقات أستانة وحولت نقاط المراقبة مواقع لنقل الأسلحة واحتلال جزء من ارضنا".
وفي حديث تلفزيوني، أشارت شعبان إلى ان "النقطة التركية في مورك محاصرة وسيتمكن الجيش السوري من إزالة النقاط التركية وازالة الارهابيين"، لافتةً إلى أن "النقاط التركية وجبهة النصرة يتبادلون الأسلحة ويحتلون الأرض ويمارسون الجرائم بحق الشعب السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر شعبان: تركيا برهنت خلال المرحلة الأخيرة أنها تساند وتسلح الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.